В Тбилиси протестующие обстреливают парламент республики с помощью пиротехники

В Тбилиси протестующие представители оппозиции обстреливают парламент республики с помощью пиротехники, сообщают РИА Новости.

Манифестанты направляют залпы в сторону окон на фасаде здания. Они также атакуют металлическое ограждение и забрасывают за него петарды. На пути к боковым входам в парламент находятся полицейские заслоны. Движение по прилегающей части проспекта Руставели перекрыто.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Выиграла выборы правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 53,93% голосов. Оппозиция суммарно набрала 37,78% - ее представляют четыре партии. После выборов оппозиция заявила, что не признает итогов выборов. Президент Саломе Зурабишвили, которая должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. В стране проходят акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, которые поддерживают страны Запада.

Напомним, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси. Накануне демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры разгромленного во время акции в ночь на воскресенье парламента Грузии. На кадрах видно, что в здании разбиты стекла окон, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, внутри здания найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды. Действия властей по восстановлению порядка в стране Каллас назвала "неприемлемыми".

Выборы президента в Грузии состоятся 14 декабря.