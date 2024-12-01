В Екатеринбурге сотрудники МЧС России потушили пожар в цехе по производству полистирола

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России потушили пожар в цехе по производству полистирола, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС РФ по Свердловской области.

О ликвидации пожара в ведомстве сообщили в 17.48.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратов. Произошло обрушение кровли на 400 квадратах. Пострадал один человек, 70 эвакуировались.

Для тушения был задействован пожарный поезд. К тушению были привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пожар мог возникнуть из-за того, что рабочие курили рядом с котельной.