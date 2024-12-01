В Челябинске подростки устроили потасовку с поножовщиной

В Челябинской области области подростки устроили потасовку с поножовщиной после вечеринки Tinder Party в "Галактике развлечений", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Челябинской области.

Инцидент произошел накануне около 22.00. Полицейские установили, что двое ранее незнакомых парня 2008 и 2007 года рождения подрались. Во время драки один схватился за нож и ударил им оппонента. В результате юноша 2008 года рождения был госпитализирован. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Полицейские проводят проверку направленной на выяснение детальной картины и обстоятельств произошедшего. Потерпевший проходит лечение, по результатам которого медицинскими работниками будет дано заключение о степени причиненного его здоровью вреда, а сотрудниками полиции принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.