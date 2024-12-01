На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля

На пожаре в Екатеринбурге в промзоне на улице Испытателей обрушилась кровля на 400 квадратах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники. Сообщается, что в тушении пожара решено задействовать пожарный поезд.

Превышения вредных веществ в воздухе нет. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратов. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пожар мог возникнуть из-за того, что рабочие курили рядом с котельной.