На пожаре в промзоне в Екатеринбурге пострадал один человек

С территории промзоны в Екатеринбурге самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Один человек пострадал. Для замеров предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе к месту направлена лаборатория МЧС России. Пожарные продолжают борьбу с огнем. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратов. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пожар мог возникнуть из-за того, что рабочие курили рядом с котельной.