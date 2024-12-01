Крупный пожар в цеху производству полистирола в Екатеринбурге мог вспыхнуть из-за сигареты

Крупный пожар в Екатеринбурге в цеху по производству полистирола мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пожар мог возникнуть из-за того, что рабочие курили рядом с котельной. Сейчас на месте пожара слышны звуки взрывов, говорится в сообщении.