Крупный пожар в цеху производству полистирола в Екатеринбурге мог вспыхнуть из-за сигареты
Крупный пожар в Екатеринбурге в цеху по производству полистирола мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Telegram-канал Ural Mash сообщает, что пожар мог возникнуть из-за того, что рабочие курили рядом с котельной. Сейчас на месте пожара слышны звуки взрывов, говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратов. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России.
В ведомстве опубликовали кадры тушения пожара.