В Екатеринбурге крупный пожар в цехе по производству полистирола недалеко от ЭКСПО центра

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат крупный пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На улице Испытателей горит цех по производству полистирола. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС площадь пожара составляет 1 500 квадратов. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России.

Ural Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что загорелся склад завода рядом с "ЭКСПО". Черный дым и едкий запах заполонили все Кольцово. На складах горящего цеха хранятся плиты, фасадный декор и утеплители для труб из пенополистирола.