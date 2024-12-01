Указом Президента: Сергей Сметанюк и Елена Малышева вошли в состав Общественной палаты РФ

Заместитель генерального директора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева вошли в состав Общественной палаты РФ.

Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин.

Сергей Сметанюк — кандидат социологических наук, сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». Инициатор многих благотворительных программ помощи ветеранам боевых действий.

Его хорошо знают в Уральском федеральном округе. С 1996 по 2000 год возглавлял Тюменскую городскую думу. В августе 2000 года был назначен главным федеральным инспектором в Тюменской области аппарата полпреда президента в УрФО. В 2005 году был избран главой города Тюмени, с марта 2005 — вице-губернатор Тюменской области, в 2007 году избран депутатом Государственной думы IV созыва. В январе 2010 года назначен заместителем полномочного представителя Президента в УрФО. С 2012 года работает в промышленных корпорация Сибири.

Награжден орденом Дружбы, Благодарностью Президента РФ, почетной грамотой Государственной думы и другими ведомственными наградами.

Историк-архивист Елена Малышева — кандидат исторических наук, доцент Южного федерального университета, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Удостоена звания «Почетный архивист России», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента РФ.