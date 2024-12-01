01 Декабря 2024
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Фото: Накануне.ru

Указом Президента: Сергей Сметанюк и Елена Малышева вошли в состав Общественной палаты РФ

Заместитель генерального директора АО «Мостострой-11» Сергей Сметанюк и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева вошли в состав Общественной палаты РФ.

Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин.

(2024)|Фото: oprf.ru

Сергей Сметанюк — кандидат социологических наук, сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». Инициатор многих благотворительных программ помощи ветеранам боевых действий.

Его хорошо знают в Уральском федеральном округе. С 1996 по 2000 год возглавлял Тюменскую городскую думу. В августе 2000 года был назначен главным федеральным инспектором в Тюменской области аппарата полпреда президента в УрФО. В 2005 году был избран главой города Тюмени, с марта 2005 — вице-губернатор Тюменской области, в 2007 году избран депутатом Государственной думы IV созыва. В январе 2010 года назначен заместителем полномочного представителя Президента в УрФО. С 2012 года работает в промышленных корпорация Сибири.

сметанюк сергей иванович заместитель полномочного представителя президента рф в урфо(2011)|Фото: Накануне.ru

Награжден орденом Дружбы, Благодарностью Президента РФ, почетной грамотой Государственной думы и другими ведомственными наградами.

Историк-архивист Елена Малышева — кандидат исторических наук, доцент Южного федерального университета, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

(2024)|Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Удостоена звания «Почетный архивист России», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента РФ.

Теги: сергей сметанюк, указ президента, общественная палата


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