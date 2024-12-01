В Брянской области от атаки беспилотника погиб ребенок

В Брянской области в результате атаки беспилотника по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования…Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…Семье будет оказана вся необходимая помощь", - заявил он.

Также в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников над территорией Брянской области.