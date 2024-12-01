Власти Литвы ввели предварительную электронную регистрацию для водителей большегрузов пересекающих границу с РФ

Власти Литвы ввели требование предварительной электронной регистрации для водителей большегрузов, которые собираются пересечь границу Литвы с Калининградской областью РФ или Белоруссией, сообщает ТАСС.

Новый порядок вступил в силу с сегодняшнего дня.

Инициаторы нововведения надеются, что оно позволит уменьшить очереди фур на контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией и послужит улучшению ситуации с безопасностью в районах перехода границы.

Те водители, которые предварительно не оформят регистрацию на пересечение границы, должны будут зарегистрироваться на ближайшее свободное время. На литовско-российской и литовско-белорусской границе действуют по два КПП.