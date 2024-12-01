01 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

ТАСС: российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов

Российская армия за осень 2024 года освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях, сообщает ТАСС.

Группировка "Центр" освободила населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка, Нелеповка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка, Красный Яр, Николаевка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Вознесенка, Волченка, Степановка, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики. Таким образом, группировка освободила 37 населенных пунктов.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили 13 населенных пунктов: Левадное в Запорожской области, Пречистовку, Водяное, Угледар, Золотую Ниву, Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское, Ясную Поляну, Максимовку, Ровнополь, Макаровку, Раздольное в ДНР.

Бойцы группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили 14 населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость, Десятый Октябрь, Успеновку, Борки, Новую Сорочину и Покровский.

В результате действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка, Григоровка (рядом с Селидово), Желанное Первое, Георгиевка, Григоровка (у Серебрянки), Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка, Александрополь, Катериновка, Антоновка, Дальнее в ДНР.

Группировка "Запад" освободила восемь населенных пунктов: Макеевку, Невское в Луганской Народной Республике, Новосадовое в ДНР, Вишневое, Кругляковку, Першотравневое, Колесниковку, Копанки в Харьковской области.

Теги: армия, Центр, Восток, Север, Южная, Запад, СВО, освобождение населенных пунктов


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