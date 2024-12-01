В Белгородской области две тысячи человек получили материальную помощь в размере 150 тысяч рублей

В Белгородской области жители, которых переселяют из закрытых населенных пунктов и жители, дома которых разрушены в результате обстрелов, получают выплаты в 150 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего такие выплаты получили уже 2 тыс. жителей Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского районов и городских округов. Работа будет продолжена на следующей неделе.

Завтра глава региона заслушает подробный отчет от профильных министров о планах и фактах перечислений. В регионе с 9 августа действует режим КТО. 15 августа в регионе введен режим ЧС федерального характера.