Путин ратифицировал договор о сотрудничестве России и КНДР

Президент Владимир Путин ратифицировал договор о партнерстве России и КНДР.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный 19 июня 2024 г. договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.