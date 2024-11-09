Второй случай за день. В Москве в квартире рванул газ

Второй за день взрыв газа в жилом доме произошел в России. На этот раз трагедия случилась в Москве.

На этот раз взрыв случился в жилом доме на севере Москвы. Пострадали двое, в том числе ребенок. Все случилось в квартире дома № 23/2 по Карельскому бульвару, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Baza уверяет, что пострадавших пятеро, двое из которых – дети.

Напомним, в Пятигорске в схожей ситуации пострадали трое жителей. Одна из них госпитализирована, двое будут лечиться амбулаторно. Одна жительница погибла. В городе введен режим ЧС.