09 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Названа дата встречи Трампа и Байдена

Пока еще действующий президент США Джо Байден встретится со своим сменщиком на посту хозяина Овального кабинета Дональдом Трампом. В Белом доме привели детали разговора.

По приглашению президента Байдена он и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду, 13 ноября, в 11:00. Более подробная информация будет позже, говорится в заявлении Белого дома.

Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набирает 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис, одерживая разгромную победу. Хотя его перевес по числу голосов американцев не столь велик – примерно 52 на 48, случившийся разгром стал возможен благодаря местной системе выборщиков, когда победитель в штате получает все голоса выборщиков штата. Также ожидаемым итогом выборов стало то, что все штаты, кроме колеблющихся, проголосовали с заранее известным результатом. То есть исход выборов в США решают несколько штатов. На прошедших выборах их было всего семь.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, встреча, Белый дом, Овальный кабинет


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