В пятигорский дом, где взорвался газ, вернули электроэнергию и воду

В Пятигорске возобновили подачу электроэнергии и водоснабжения в дом на Тольятти, 49, где взорвался газ. Они вернулись почти везде – во все подъезды, кроме пострадавшего.

"Решение по газоснабжению примем завтра, оно будет зависеть от результатов обследования дома АО "Пятигорскгоргаз"", - написал в своем telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, пострадали трое жителей. Одна из них госпитализирована, двое будут лечиться амбулаторно. Одна жительница погибла. В Пятигорске введен режим ЧС.