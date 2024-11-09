В Пятигорске введен режим ЧС из-за взрыва в доме

В Пятигорске, где рванул газ в жилом доме, введен режим ЧС. Речь идет о мере муниципального уровня.

Пострадали 22 квартиры, семи нежилых помещений и девять автомобилей. В помощь городским медикам дополнительно направлен из Ставрополя комбустиолог – ожоговый хирург. Министр здравоохранения края Юрий Литвинов координирует работу медиков в Пятигорске, пишет мэр города Дмитрий Ворошилов в своем telegram-канале.

Напомним, пострадали трое жителей. Одна из них госпитализирована, двое будут лечиться амбулаторно. Одна жительница погибла.