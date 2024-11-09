Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

терактом в Пакистане. Адресаты телеграммы – глава и премьер-министр страны Асиф Али Зардари и Шехбаз Шариф.

"Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - приводит пресс-служба Кремля соболезнования Путина.

РИА Новости уточняет, что взрыв произошел на железнодорожной станции в районе 8:25 местного времени (6:25 мск), незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей. Погибли 24 пассажира, ранены 46.