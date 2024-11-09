В Тверской области двухлетняя девочка умерла после ужина

В Вышнем Волочке семья отравилась неизвестным веществом. Одного из детей спасти не удалось.

В пострадавшей семье – трое маленьких детей. В ночь на 9 ноября они и их родители почувствовали себя плохо. Все пятеро госпитализированы с температурой и рвотой. Двухлетней девочке резко стало хуже, она умерла. Началась проверка, сообщает управление СКР по Тверской области.

Ранее схожая история произошла в Красноярском крае. Семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства. Позже на посуде семьи, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае, обнаружено инсектицидное средство.