МИД России: Обновленная ядерная доктрина повлияет на отношения России с Западом

Замглавы МИД России Сергей Рябков полагает, что обновленная ядерная доктрина повлияет на отношения РФ и Запада. В том числе на конфликт на Украине.

По мнению Рябкова, новая редакция документа позволит обратиться к ядерной опции при обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях России с Западом и с ситуацией на Украине, сказал политик в интервью "Интерфаксу".

Ранее президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.