Следователи выяснят, почему взорвался газ в пятигорском ЖК

Из-за взрыва газа в ЖК "Курортный" Пятигорска возбуждено дело. Расследование началось по двум статьям.

Речь идет о "Производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Умышленном уничтожении или повреждении имущества". По предварительным данным, повреждены девять квартир, сообщает управление СКР по Ставропольскому краю.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов написал в своем telegram-канале, что работает на месте в компании "всех служб". Представители конструкторского бюро изучат конструктивы дома. Если будет надо, жителей пострадавших квартир отправят в пункт временного размещения.

По данным управления МЧС по Ставропольскому краю, пострадали трое жителей. Одна из них госпитализирована, двое будут лечиться амбулаторно. Повреждены 22 квартиры в двух подъездах.