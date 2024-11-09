Путин поздравил Пахмутову с 95-летием званием Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда. Сегодня ей исполнилось 95 лет.

Указ президента опубликован на портале правовой информации сегодня, 9 ноября. В этот день композитор празднует 95-летие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обязательно поздравит композитора Александру Пахмутову с юбилеем.

"Это тоже мы никогда не анонсируем. Президент обязательно поздравит с днем рождения", - продолжил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовятся ли какие-то указы о награждении Пахмутовой.