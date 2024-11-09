Боец армии России сбил дрон ВСУ рукой

Младший лейтенант Вячеслав Мозговенко сбил дрон в зоне специальной военной операции. Сделал боец это рукой.

Мозговенко участвует в СВО с первого дня. За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы Вячеслава дали ему позывной "Охотник". Выполняя задачи на различных направлениях, отважный боец трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй. В одном из боев рота Вячеслава Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив приказ отходить, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.

Во время движения на запасные позиции офицер заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому Мозговенко, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой, получив тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей.

Это помогло спасти жизни восьми его сослуживцев, находящихся "на броне" боевой машины, и ее экипаж. Мозговенко присвоено звание Героя России, сообщает Минобороны России.