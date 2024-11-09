В кардиоцентре Сургута врачи прооперировали пациентку с "цветком" в сердце

24-летнюю пациентку с "цветком" в сердце прооперировали в Окружном кардиоцентре. Она больше двух лет страдала от сжимающей боли в левой половине грудной клетки, одышки даже при умеренной физической нагрузке или в положении лежа.

Эти симптомы привели даму на обследование. Оно показало миксому — редкое доброкачественное новообразование в полости сердца. Размеры опухоли составляли 3,7*2,8 см. По форме миксома на снимке КТ напоминала цветок. Решением проблемы стала плановая госпитализация и операция.

Несмотря на доброкачественность опухоли, без операции риск осложнений очень высокий, поскольку она может вырасти. Это может привести к смерти. Операция прошла в штатном режиме. Пациентка выписана, сообщает департамент здравоохранения Югры.