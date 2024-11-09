В Конституции предложили предусмотреть смертную казнь за коррупцию в особо крупных размерах

В России нужно ввести смертную казнь за "крупную" коррупцию, с такой инициативой выступил первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

"Мы так сформулировали те предложения в возможно новую Конституцию, что смертная казнь в РФ неприемлема, за исключением военных преступлений в военное время, либо исключительные случаи, где применение смертной казни регламентируется федеральным законом — когда общество считает применение смертной казни оправданной: геноцид, либо коррупция в особо крупных размерах", — сказал Вадим Дубичев в эфире ОТВ.

Он отметил, что исторически в стране сторонников исключительной меры наказания всегда больше, чем противников.

Напомним, что 7 ноября советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев представили книгу "Идеология — власть идей". Во время презентации Вадим Дубичев отметил, что цель книги "снять табу молчания" с вопроса обсуждения идеологии России. По его словам, отсутствие дискуссии по соответствующей теме "мешает развитию российского общества".

Авторы убеждены, что в стране уже формируется новая доминирующая идеология, которая достаточно принципиально отличается от той, которая в 1993 году привела к принятию Конституции и зафиксировала виденье российского общества тех лет. Они подчеркивают, что за экономическими, политическими и культурными достижениями Китая стоят идеологические достижения, так как идеи властвуют над людьми, побуждая к действию.