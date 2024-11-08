В Москве арестован гендиректор главного управления спецстроительства Минобороны РФ

В Москве арестован генеральный директор главного управления специального строительства Министерства обороны России Александр Молодченко, сообщили Накануне.RU в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Также арестованы двое других фигурантов: Иван Мальцев и Ольга Павлова. Всех трех обвиняют в мошенничестве при заключении государственных контрактов.

Молодченко и Мальцев по решению Савёловского районного суда Москвы отправлены под стражу, Павлова - под домашний арест.