Количество раненных в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до 364

В Курской области увеличилось число человек, обратившихся за медицинской помощью из-за ранений, которые были получены в результате массированной атаки ВСУ. За неделю их число выросло на 12 и составило 364. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Среди пострадавших 11 детей. На стационарном лечении находятся 24 человека. В ПВР Курской области проживают 7 164 человек, включая 1 493 ребенка. Еще 2 913 человек живут на территории 33 ПВР в других регионах страны.

Напомним, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предупредил главкома ВСУ Сырского, что он лишится должности, если российская армия выбьет украинские войска из Курской области или освободит Красноармейск (Покровск).

До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт в Донбассе "посыпался". Так он охарактеризовал продвижение российских войск к западу и юго-западу от Донецка и угрозу украинским войскам в районе Курахово.