Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз все еще получает много газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште, заявила, что Евросоюз все еще получает много природного газа из России, и его нужно заменить американским.

По ее словам, вчера общие интересы Европы и США, такие как тема СПГ, были затронуты в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

"Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?" - приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

На вопрос журналистов о том, как ЕС намерен реагировать на возможную торговую войну с США при Дональде Трампе, фон дер Ляйен ответила, что планируется прежде всего взаимодействовать: обсуждать общие интересы, потом вступать в переговоры.

Лидеры 27 стран Евросоюза провели в Будапеште стратегическую дискуссию, посвященную отношениям с США на фоне победы Дональда Трампа на выборах.