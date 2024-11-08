Денис Пушилин учредил медаль ДНР "За освобождение Угледара"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики – медали "За освобождение Угледара".

Пушилин сообщил, что медаль повторяет форму Очаковского креста, учрежденного Екатериной II в честь взятия Потемкиным турецкой крепости Очаков в декабре 1788 года. Тогда было изготовлено 410 наград.

Денис Пушилин заявил, что угледарский крест является напоминанием о высокой цене освобождения города, о кровопролитных боях за Угледар, подчеркивает стойкость Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря и символизирует связь поколений. Черно-серая лента награды олицетворяет уголь и сталь.

3 октября Минобороны России сообщили, что российские войска группировки войск "Восток" смогли взять под контроль город Угледар в ДНР. Это был последний опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении. Более того, взятие Угледара обезопасило трассу Донецк - Мариуполь.

Ранее уцелевшие боевики 72-й отдельной механизированной бригады рассказали, что оставление Угледара украинскими боевиками было не организованным отходом, а хаотическим бегством.