"Россети Урал" обеспечили электричеством две крупные новостройки на севере Екатеринбурга

"Россети Урал" ввели две трансформаторные подстанции, которые запитают новостройки на севере Екатеринбурга.

По данным компании, общий объем присоединения к сетям составил 2,3 МВт.

Так, введена блочная комплектная трансформаторная подстанция для подключения 26-этажного дома в микрорайоне на стыке с Верхней Пышмой. Этот ЖК – часть градостроительного плана, предполагающего создание нового жилья для 25 тыс. человек. Энергетики проложили 14 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ.



Второй объект расположен в районе Уралмаш. Сегодня здесь также идет активное строительство. Для электроснабжения многосекционного ЖК "Темп" специалисты "Россети Урал" установили трансформаторную подстанцию и проложили четыре кабельные линии 6 кВ.



По объему введенного жилья столица Урала занимает пятое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска. "Россети" активно участвуют в развитии Екатеринбургской агломерации. В 2024 году выполнено несколько значимых проектов, включая открытие питающего центра 110 кВ "Пышма". Также началась реконструкция подстанции 110 кВ "Керамик", мощность которой будет увеличена сразу в 2,5 раза.