Будущим тренерам в Свердловской области будут выделять субсидии на обучение

В Свердловской области будущим тренерам будет оказываться поддержка из средств областного бюджета. Деньги пойдут на обучение специалистов высшему образованию - как на бакалавриате, так и на магистратуре.

"В Свердловской области сохраняется положительная тенденция увеличения количества уральцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это требует привлечения в сферу специалистов с высшим образованием. Министерство разработало порядок, по которому будущие тренеры могут заключить договор с образовательной организацией и пройти обучение по программам бакалавриата или магистратуры за счет средств областного бюджета", — рассказал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

Первые 10 уральцев смогут претендовать на субсидию и пройти обучение по шести направлениям уже в 2025 году. В конце обучения специалист заключит трудовой договор с одним из спортивных госучреждений Свердловской области. Он будет обязан проработать на полной ставке не менее трех лет или пяти лет на условиях внешнего совместительства.