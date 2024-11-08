Власти России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92

Вице-премьер Александр Новак допустил возможность снятия запрета экспорта бензина Аи-92. Политик высказался в кулуарах Русского экономического форума.

Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт Аи-92. Он будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива, пишет РИА Новости.

Правительство России с 21 сентября 2023 г. ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Власти заявляли, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно. Но в кабмине рассчитывали, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок начал реагировать на ограничения.