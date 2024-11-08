Baza: Застрелен редкий леопард, бросившийся в сторону министра экологии РФ

Редкого среднеазиатского леопарда по кличке Терек застрелили, когда он бросился в сторону министра экологии России Александра Козлова, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел еще летом. Двухлетнего хищника готовили к выпуску в природном парке "Большой Тхач" в Адыгее. На церемонии присутствовал Козлов. Во время выпуска Терек побежал в сторону, где находился министр. Те, у кого было оружие, начали стрелять в воздух и в животное, в результате леопард погиб.

Экологи обратились к Козлову с просьбой провести проверку. Ответ до сих пор не получен, сообщает Baza.

Напомним, в крымском парке "Тайган" 16 октября львы загрызли сотрудницу. Она зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники напали на женщину и причинили ей смертельные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Отмечалось, что сотрудница парка львов проработала там почти 17 лет.