08 Ноября 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: СКР

Убийцу депутата окружной думы Югры Александра Колодича приговорили к 17 годам "строгача"

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор садовнику Али Расулову, убившему депутата Югры в Новой Москве, сообщили Накануне.RU в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Он осужден за убийство, покушение на убийство двух и более лиц, с целью сокрытия преступления, а также за покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, тело 58-летнего депутата с ножевым ранением обнаружили утром 12 июня 2023 г. в подвале частного дома в поселке Сосенском в Новой Москве. Пострадала и супруга политика, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Подозреваемый – 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком, с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Мужчина, уроженец одной из южных республик, назвал причиной убийства то, что он и депутат "поругались": садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся.

Теги: Али Расулов, Александр Колодич, убийство, депутат


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