Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Как пишет РБК, Украине передали тела 563 погибших.

320 военнослужащих погибли на донецком направлении, 89 — на бахмутском (артемовском).

Данные разнятся. По словам депутата Госдумы РФ - представителя Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева - Украине было передано 501 тело, России – 89 тел военнослужащих.

Во время последнего обмена, который состоялся в августе 2024 года, Россия передала Киеву 250 тел военнослужащих вооруженных сил Украины. Россия получила 38 тел своих бойцов.