В Первоуральске адвокат-мошенник выманил у пенсионерки 350 тысяч рублей

Мошенники выманили крупную сумму денег у жительницы Первоуральска. Один из них выдал себя за адвоката.

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Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, на этот раз жертвой аферистов стала женщина 1942 года рождения. Все началось с того, что на стационарный телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился адвокатом. Звонивший сообщил, что у женщины якобы пытаются снять деньги со счетов, и попросил продиктовать номер сотового телефона для дальнейшего общения.

Через некоторое время старушке поступил еще один звонок. Неизвестный убедил ее снять все имеющиеся накопления и перевести на "безопасный счет". Мошенник даже вызвал бабушке такси, которое отвезло ее в банк в Екатеринбурге. Там она сняла 350 тысяч рублей и на такси доехала до другого отделения банка, где через кассу перевела деньги аферистам.

Вернувшись домой, пенсионерка рассказала о случившемся внуку. Тот объяснил бабушке, что она стала жертвой злоумышленников. Сейчас следователями ОМВД "Первоуральский" возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, недавно жительница Первоуральска потеряла крупную сумму денег, пытаясь найти работу. Ее обманули по новой мошеннической схеме.