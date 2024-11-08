40 млн детей к 2040 году: демографический резерв — женщины 29-39 лет, имеющие одного-двух детей

Руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова заявила, что страну спасет конкретная цель — к 2040 году 10 млн многодетных семей и 40 млн рождённых детей. Это и будет выход на ситуацию воспроизводства. Средство известно — это “резерв” из женщин 29-39 лет, имеющих одного или двух детей, состоявшихся и с высшим образованием, но имеющих какие-то препятствия с рождением последующего ребенка.

По мнению Инны Ямбулатовой, демография — это не только социальная политика, не только идеология, не только вопрос миграции — демографическая политика строится из репродуктивного потенциала нации. Она напомнила, что в 309 указе обозначено народосбережение, но не поставлена четкая задача. По ее мнению, эта задача сводится к определенным цифрам — к 2040 году 10 млн многодетных семей и 40 млн детей.

“Это конкретная цель, которая должна пронизывать все отрасли страны. Демографический резерв — женщины 29-39 лет, имеющие одного-двух детей, уже состоявшиеся с образованием, и у нее есть препятствия к рождению 2-3 ребенка. Именно многодетные дали нам 17% прироста. Все остальные группы падали. Соответственно, мы должны понимать, что именно с этой группой нам нужно увеличить количество многодетных”, —сказала Ямбулатова на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Понятие демографической политики должно строиться, исходя из формирования стратегии, куда входит и репродуктивное здоровье, охрана материнства и детства, семейная поддержка и социальная политика. И есть еще одна составляющая — это миграционная политика, говорит Ямбулатова. Миграционная политика заключается и в том, чтобы определить, сколько мы хотим, чтобы к нам приехали, и кого хотим видеть, и кто должен и когда уехать, это тоже четко должно быть записано в стратегии. Это и трудовая миграция внутри страны, говорит эксперт. В Челябинской области, например, нехватка мужского населения, женщин больше, чем мужчин.

“Зная это, мы должны делать вывод — социально-политическое диагностирование Челябинской области на сегодняшний момент должно вылиться в стратегический план демографической политики отдельно взятого региона с точечными комплексными мерами”, — пояснила руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова.

Также она предлагает вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) аборты по желанию женщины за исключением операций для россиянок с доходом ниже прожиточного минимума. Видимо, это следующий шаг, чтобы “помочь” женщинам из “резерва” воспроизводить детей, ведь, по словам Ямбулатовой, основная доля абортов приходится на женщин в возрасте от 25 до 37 лет, получивших образование и имеющих одного или двух детей. То есть на "резервную группу". В РПЦ предлагают поэтапный вывод абортов из ОМС.

“В ответ на критику наших инициатив, когда нам говорят, что из-за бедности это все происходит, мы говорим — хорошо, давайте тогда, может быть, предусмотрим переходный период, давайте переходную норму хотя бы пообсуждаем — оставить в системе ОМС аборты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации”, — сказала Ямбулатова.