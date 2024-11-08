Бывшие сотрудники департамента экономического развития Югры осуждены за взятки

Ханты-Мансийский районный суд признал виновными бывших сотрудников департамента экономического развития Югры Дениса Журавлева и Сергея Аксенова по делу о взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В зависимости от роли каждого они осуждены за получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, халатность и мошенничество.

Суд установил, что с 2010 по 2016 год работники отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка Департамента экономического развития автономного округа получали взятки от представителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Деньги передавались за содействие в получении и переоформлении лицензий на переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, изготовление фиктивных актов проверок лицензиатов.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они также лишены права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять и семь лет.

Ранее судом вынесены обвинительные приговоры в отношении еще троих должностных лиц Департамента за получение взяток, а также в отношении посредников и взяткодателей.