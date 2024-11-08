ВСУ совершили попытку прорыва через госграницу у Нового Пути

Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу у Нового Пути в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Противник потерял до 80 человек убитыми и ранеными. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, установив минный шлагбаум. Таким образом удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.