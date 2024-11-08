08 Ноября 2024
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Экономика Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

Александр Новак считает, что ключевая ставка Центробанка должна начать снижаться

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак заявил о том, что темпы инфляции в России постепенно снижаются, а значит, и ключевая ставка ЦБ должна начать снижаться. Эти данные он озвучил на Русском экономическом форуме в Челябинске.

По его словам, Центральный банк проводит жесткую кредитно-денежную политику, в том числе повышает ключевую ставку, для того, чтобы сбить инфляцию.

"Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле, это 9,2%, она сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она составляет 8%, я думаю, что Центробанк по мере снижения инфляции будет снижать и ключевую ставку – это очевидно. Понятно, что мы переживаем трудный период сейчас, все обеспокоены – и бизнес и регионы – что такая высокая ключевая ставка", – отметил Новак.

Зампредседателя отметил снижение темпов "закредитованности" граждан за последние несколько месяцев: "Если брать кредиты физическим лицам, то их прирост составил 16,8% по отношению к августу, когда было 19,7%. То есть почти на 3% прирост выдачи кредитов уже снизился".

Снижается и кредитование юридических лиц. По состоянию на сентябрь рост составлял 23%, хотя до этого было 24%. Тем не менее, он отметил, что это все равно рекордные цифры. Прирост кредитов составил 19,4 трлн рублей, это объем кредитов, которые берут предприятия для пополнения оборотных средств и реализации проектов.

Говоря о мерах поддержки, которые в условиях повышенной ключевой ставки оказывает Правительство бизнесу, Новак заявил, что в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 трлн рублей для субсидирования промышленности.

Он подчеркнул, что высокая ключевая ставка не может держаться долго, а Правительство работает над ее снижением. По словам зампредседателя кабмина, инфляция затрагивает, в основном, продовольственные товары – на остальную продукцию и на услуги рост стоимости не такой интенсивный.

Теги: инфляция, ключевая ставка, форум


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