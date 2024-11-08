Режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину

Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму. Как пишет MASH, российский режиссер потребовал взыскать почти 49 млн рублей с чиновников.

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Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России". Его возглавляет Никита Сергеевич. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации.

Основная претензия - загрязнения воды в их районе. Михалков обвиняет в загрязнении воды украинских чиновников, которые не занимались очисткой водоемов.