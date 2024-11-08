08 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге девочке присудили компенсацию за ожог азотом на детском празднике

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию для девочки, которая получила химический ожог на детском празднике. Деньги заплатят два бизнесмена.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось на дне рождения ребенка. На площадке, где шло празднование, была организована программа для детей, в том числе шоу с использованием жидкого азота. После шоу родители обнаружили у своей дочери поражение кожи и покраснения. Медики поставили диагноз – "поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы".

После этого к ситуации подключились прокуроры. Проверка показала, что для организации детских праздников в Екатеринбурге между двумя предпринимателями был заключен договор. Согласно документу, одним из них предоставлялось помещение, а другим оказывались услуги по организации праздников с утвержденной программой и услугами аниматоров. Именно на одном из таких мероприятий и пострадала девочка.

Более того, было установлено, что первая медицинская помощь детям не оказывалась, а инструктаж по технике безопасности не проводился. После этого прокуратура подала к коммерсантам иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал по 15 тысяч рублей с каждого. Деньги будут перечислены родителям ребенка.

Напомним, летом суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу подростка, получившего травму в ходе квеста в уральском лагере.

Теги: компенсация, ожог, азот, праздник, суд, Екатеринбург


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