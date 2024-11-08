Облсуд снизил срок подросткам, насиловавшим детей в спецшколе Екатеринбурга

Свердловский областной суд снизил сроки заключения трем подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в спецшколе №124 Екатеринбурга.

Напомним, что приговор был вынесен в июле этого года. Гособвинение запрашивало для несовершеннолетних по 10 лет лишения свободы, что является наивысшей мерой наказания для подсудимых 2007 г.р. Суд же принял следующее решение:

Дмитрия Д. признать виновным и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии;

Артема М. признать виновным и назначить наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в воспитательной колонии и штрафа 30 тыс. руб.;

Владислава В. признать виновным и назначить наказание в виде 7 лет в воспитательной колонии.

Помимо этого с Артема М. и Дмитрия Д. в пользу пострадавшего было решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. с каждого.

Как рассказала Накануне.RU адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова, сегодня суд снизил срок заключения осужденным на 5 месяцев, так как ряд эпизодов в материалах дела признал недоказанными. Она также добавила, что сегодня было только оглашено решение без мотивированной части. Когда текст с решением будет на руках у всех сторон, адвокаты потерпевшего решат, стоит ли его обжаловать.