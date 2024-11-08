08 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Бабушкина с гендиректором КТК Николаем Горбанем

Состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Бабушкина с генеральным директором компании КТК Николаем Горбанем. Обсуждали актуальные аспекты производственной деятельности Консорциума на территории региона, ход реализации совместных социально-благотворительных проектов и программ, статус их текущего выполнения и перспективы дальнейшего взаимодействия.

С 1998 года в благотворительные проекты на территории Астраханской области Компанией было инвестировано более 1,5 млрд рублей. Сейчас взаимодействие осуществляется в рамках пятилетнего соглашения о сотрудничестве, подписанного в июне 2024 года. Документ охватывает все социально значимые сферы жизни региона: здравоохранение, образование, культуру, детский спорт, экологию, а также предусматривает оказание адресной помощи наиболее уязвимым группам населения.

В 2024 году объем социальной программы АО «КТК-Р» в Астраханской области составил более 160 млн рублей. Компанией была организована поставка новейшего компьютерного томографа стоимостью около 60 млн рублей в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Материальная база коммунальных служб районов прохождения магистрального нефтепровода КТК и города Астрахань за последний год усилена современной специальной техникой на общую сумму более 60 млн рублей. Знаковым благотворительным проектом служит строительство Культурно-эстетического центра детей и молодежи (КЭЦДМ), стартовавшее летом 2023 года в селе Енотаевка.

ктк, флаги(2023)|Фото: astrobl.ru

Помимо этого, ежегодно в регионе реализуется эколого-просветительский проект «Сохраним природу родного края», ориентированный на приумножение популяции осетровых рыб и экологическое воспитание молодежи, а также программы «КТК – первоклассникам», «Новогодние и рождественские праздники вместе с КТК» и фестиваль-конкурс «КТК – талантливым детям».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, николай горбань, ктк, соглашение о взаимодействии, благотворительные проекты


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