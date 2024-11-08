В России два контрактника наказаны за убийство семьи в Волновахе

В Ростове-на-Дону наказаны двое военных, Станислав Рау и Антон Сопов. Им вменяли убийство семьи Капканец.

Согласно приговору суда, оба солдата получили пожизненное заключение, пишет "Ъ".

Напомним, осенью 2023 г. солдаты извели под корень большую, дружную, но небогатую семью Капканец. Спящих жителей Волновахи, в том числе двоих детей, убили в три-четыре часа ночи, выстрелами из оружия с глушителем. Убийства происходили в режиме зачистки.

Жертвами стали 51-летняя Татьяна Капканец, ее 53-летний муж Эдуард, их сыновья с семьями: 31-летний Андрей, его жена Наталья, 25-летний Александр с женой Екатериной Хатинской, 20-летний брат Екатерины Дмитрий, девятилетняя Настя и пятилетний Никита. Жертв могло бы быть меньше, если бы два дяди с тетей уехали к себе после застолья, но они улеглись спать тут же, на полу. И каждому, включая детей, сделали контрольный выстрел в голову.