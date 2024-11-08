Депутат Рады призвал Зеленского к диалогу с Россией после победы на выборах США Трампа

Депутат Рады Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского к диалогу с Россией после победы на выборах США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", — написал депутат.

При этом украинский политик пригрозил главе государства тем, что западные союзники избавятся от него, если он не согласится на диалог.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится в январе.