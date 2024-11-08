В Белоярском районе по вине пьяного водителя погибла 75-летняя пенсионерка

В Белоярском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 75-летняя пассажирка "Тойоты Прадо". За рулем находился ее 51-летний сын, который не справился с управлением на высокой скорости.

Авария произошла сегодня около 02.00 на 1 км автодороги "с.Большебрусянское - с.Колюткино" Белоярского района. Водитель допустил съезд с дороги, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. Мать автовладельца от полученных травм скончалась на месте еще до прибытия бригады медиков. Водитель же не был пристегнут, а потому вылетел из салона. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в 36 ГБ Екатеринбурга вместе со вторым пассажиром.

По словам последнего, перед тем как сесть за руль, мужчина выпил две рюмки алкоголя. Затем он отправился с семьей домой, значительно превысил скорость и не справился с управлением. В каком состоянии он находился в момент ДТП, будет установлено в лечебной организации по месту его госпитализации.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, за 10-летний стаж вождения, свердловчанин привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 61 раз. По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование в рамках которого будет принято обоснованное процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям и их близким, позволяющим совершать такие опасные поездки, о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии. Призываем каждого автомобилиста к разумному вождению и соблюдению правил на дорогах.