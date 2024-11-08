В Перми за дачу взятки начальнику исправительной колонии будут судить 38-летнего бизнесмена

В Перми за дачу взятки начальнику исправительной колонии будут судить 38-летнего бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ему предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в крупном размере". С августа прошлого года по февраль 2024 года коммерсант передал 120 тыс. руб. начальнику колонии за предоставление в пользование организации помещения, находящегося в оперативном управлении, которое на законных основаниях не могло быть ему передано.

Кроме того, в тот же период времени за содействие в заключении ряда коммерческих договоров мужчина передал начальнику исправительного учреждения еще 200 тыс. рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.