Замглавы ВРНС предложил разрешить подростковый труд ради ограничения миграции

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Сергей Рудов в качестве одной из мер по ограничению миграции предложил снизить возрастной порог, с которого подросткам можно начинать работать. Идея прозвучала на Русском экономическом форуме в Челябинске.

"Мы видим в регионах очень много пассионарной молодежи, которые готовы чем-то низкоквалифицированным заниматься. Это вопрос, конечно, непростой, но это же было всегда – с 16 лет люди стремятся работать, стремятся быть помощниками своим родителям, своим семьям, поэтому если на какие-то позиции можно снизить этот возраст, мы считаем, что это будет такая замена низкоквалифицированным кадрам, которые приезжают сюда и норовят остаться здесь", – рассуждает Сергей Рудов.

В 2023 году Госдума уже приняла законопроект, разрешающий гражданам старше 14 лет, получившим общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства. И количество занятых в экономике несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет увеличилось на 40%, до 87 тыс., в 2023 году.

Теперь Госдума обсуждает вопрос снижения возвратной планки до 16 лет для трудоустройства несовершеннолетних на работы с повышенной опасностью, об этом рассказала зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, больше 90% учеников школ были бы не прочь подзаработать на летних каникулах, но далеко не каждая компания готова взять подростка на работу "из-за большого количества ограничений в законах".