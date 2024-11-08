Лукашенко: Надо вернуть в деревню молодежь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на церемонии чествования аграриев на областном фестивале "Дажынкі-2024" в Полоцке (Витебская область). Политик выразил мнение, что "надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создавать условия для этого и давать возможность проявить себя".

"То есть надо создавать современные агрогородки, поселки, строить хорошее жилье. Хорошая техника (то есть условия труда) и нормальная зарплата. Без этого никакая молодежь сюда не пойдет", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии счел, что в стране появилось много молодых фермеров, они занимаются выращиванием различных видов продукции - от фундука до яблок и арбузов.